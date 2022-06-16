Выявлено 273 новых случая Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет, он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 133,3 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2250 лабораторных тестов на Covid-19, 12,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 77 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 196 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 831 521 человека в Латвии.