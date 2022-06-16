IZM предлагает ежегодно повышать "минималку" для учителей

С 1 сентября минимальная месячная ставка заработной платы педагога общего, профессионального и профильного образования составит 900 евро, с 1 сентября 2023 года - 976 евро, 2024 года - 1058 евро, 2025 года - 1147 евро, 2026 года - 1243 евро, 2027 года - 1347 евро за 30 часов работы.

В дошкольном образовании минимальная месячная ставка заработной платы для обучения пяти- и шестилетних детей запланирована на уровне 1141 евро на 1 сентября 2023 года, 1312 евро на 1 сентября 2024 года, 1483 евро на 1 сентября 2025 года, 1656 евро с сентября 2026 года за 30 часов работы, с 1 сентября 2027 года - 1795 евро за 40 часов работы.

В апреле на заседании рабочей группы были предложены три возможных сценария выравнивания нагрузки учителей общего образования. Первый предполагает, что 60% рабочей нагрузки учитель ведет уроки, а 40% приходятся на другие обязанности. Такое распределение нагрузки предлагается ввести с 1 сентября 2023 года. На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству в четверг министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила, что для такого распределения нагрузки в стране необходимо еще 4000 учителей.

Второй сценарий предусматривает постепенный переход к соотношению рабочего времени 60% и 40%, а третий сценарий предлагает соотношение рабочего времени 60% и 40% в качестве рекомендуемого, но не обязательного,

В рабочей группе не было единого мнения по этим сценариям, и для каждого из них учитывались как преимущества, так и недостатки.

Руководитель рабочей группы, советник министра образования Янис Клаузе сообщил, что до 30 июня IZM может представить предложения по повышению заработной платы учителей.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на 21 июля.

Галерея: Пикет педагогов у здания Сейма, 16 июня 2022 года