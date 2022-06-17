После Лиго значительно вырастут цены на такси Bolt

Он отметил, что, несмотря на пандемию и ее последствия, тарифы не менялись с 2019 года, однако стремительный рост цен на топливо, а также общая инфляция, из-за чего товары и услуги стали дороже, существенно влияют на отрасль транспорта и перевозок, в том числе и в Bolt вынуждены пересмотреть тарифы.

В связи с этим повышение тарифов планируется во всех категориях поездок Bolt.

"С 27 июня этого года наши клиенты, к сожалению, должны считаться с более высокими затратами на поездки, базовые тарифы вырастут до 20%", - сообщил Берзиньш.

В свою очередь, в Риге и Юрмале будет введен ночной тариф - с 23:00 до 06:00, базовый ночной тариф может вырасти на 30%.

Берзиньш признал, что растет и комиссионная плата, которую платят водители такси за использование платформы Bolt. "Рост тарифных цен на данный момент связан с растущими затратами водителей на горючее, обслуживание автомобилей, стремительно растущие расходы на страхование и ремонт, а также комиссионную плату. Она с 27 июня увеличится на 5 процентных пунктов", - сказал региональный руководитель Bolt.

По его словам, водительские комиссии нужны и для того, чтобы создать лучшие потоки заказов и привлечь клиентов. "В долгосрочной перспективе это способствует стабильному и растущему доходу для каждого водителя Bolt, чтобы можно было продолжать обеспечивать растущий спрос", - сказал Берзиньш.

В то же время он подчеркнул, что в представлении предприятия очень важно, чтобы города создавали для людей, а не для автомобилей, поэтому Bolt продолжит развивать более доступные и экологически дружественные альтернативы, в том числе предлагая аренду электрических роликов.