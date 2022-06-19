Фото ⟩ Размером с шесть футбольных полей: смотрите, что творится на складе Lidl

Как оценить качество?

Какими должны быть бананы, которые можно отправить в магазин? Выясняется, что далеко не все: по шестибалльной шкале для отправки в магазин подходят только два варианта. Внешний вид других овощей также подлежит контролю качества на складе: измеряется размер плода, оценивается форма, степень спелости, цвет и другие показатели, характеризующие качество продукта.

Бананы на третьей и четвертой картинках - самого лучшего качества, и их можно сразу отправлять в магазин. Бананы на первых двух картинках слишком неспелые, а на последних - перезрелые. Летом в магазины можно отправлять и бананы с едва заметными коричневыми точками, как на пятой картинке ФОТО: Ardo Kaljuvee

Но оценка не ограничивается только внешним видом, важен и вкус. Работники склада не проверяют это на свой вкус, а, например, сладкий и сочный фрукт измеряют специальным прибором, в который выдавливают каплю фруктового сока и оценивают его сахаристость, сказал руководитель логистического центра Марек Фрайберг.

Руководитель логистического центра Марек Фрайберг подчеркивает скорость, с которой свежие товары отправляются со склада в магазины: товары должны быть отправлены в обращение в тот же день ФОТО: Ardo Kaljuvee

Одним из важнейших критериев качества является свежесть. По словам Фрайберга, свежие овощи, поступающие на склад Lidl, должны быть отправлены в тот же день, поскольку это единственный способ гарантировать свежесть продуктов.

Если контроль качества осуществляется при каждой поставке фруктов и овощей, пестициды также проверяются, но выборочно.

Для хранения товаров на складе есть шесть различных температурных зон, что позволяет хранить в одном здании как свежие, так и замороженные товары. Продукты глубокой заморозки хранятся при 24 градусах мороза, свежие молочные и мясные продукты - при одном градусе, экзотические фрукты и овощи - в помещении с четырьмя градусами и влажностью 90-95%, обычные фрукты и овощи хранятся при 14 градусах. Самое теплое помещение, на удивление, для шоколада - он хранится при температуре 20 градусов. Для всех остальных продуктов предусмотрена температура 18 градусов.

Логистический центр Lidl в Риге является самым современным в странах Балтии. Полки высотой 12,5 метра в ширину достигают трех километров. Под каждой полкой есть спринклер, что повышает пожаробезопасность склада.

ФОТО: Ardo Kaljuvee

Центр перерабатывает тепло, вырабатываемое морозильным холодильным оборудованием, электроэнергию получают из 100% возобновляемых источников, оптимизируется использование воды и сортируются 30 различных видов отходов. Общая площадь центра составляет 51 000 кв. м, из которых 45 000 кв. м занимает склад, остальное - офис. Также в комплексе есть столовая для персонала, где питание предоставляется бесплатно.

Строительство здания обошлось более чем в 55 миллионов евро.