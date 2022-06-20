Зеленский: Россия в ближайшие дни может усилить нападение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в последующие дни Россия может усилить нападение, пока Киев ожидает ответа на заявление о вступлении в Европейский союз, передает BBC.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в последующие дни Россия может усилить нападение, пока Киев ожидает ответа на заявление о вступлении в Европейский союз, передает BBC.
"Завтра начинается действительно историческая неделя, когда мы услышим ответ от Европейского союза о статусе кандидата для Украины. Уже имеем положительное решение Еврокомиссии, в конце новой недели будет ответ Европейского совета.
Очевидно, стоит ожидать от России усиления вражеской активности специально, показательно именно на этой неделе. И не только против Украины, но и против других стран Европы. Мы готовимся, мы готовы. Предупреждаем партнеров", - заявил Зеленский.
Президент также отметил, что российская армия накапливает силы на харьковском направлении, в Запорожской области, снова обстреливали украинскую топливную инфраструктуру, хотят усугубить ситуацию с горючим.
"Безусловно, будем и на это отвечать", - сказал он.
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