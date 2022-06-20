Карьера в строительстве – вклад в свое будущее

Вы также должны быть знакомы с процессом сертификации продукции, чтобы продемонстрировать местным и международным клиентам и партнерам не только качество продукции, но и то, что она производится в среде, отвечающей всем необходимым требованиям производственного процесса.

Возможность изобрести что-то новое

«Отрасль постоянно развивается, именно поэтому я хотел бы призвать молодых людей учиться в университете», говорит Л. Якобсонс. Он сам окончил Рижский политехнический институт (ныне Рижский технический университет) более 40 лет назад и может сравнить среду, в которой молодые специалисты начинали работать после окончания вуза в то время с нынешней.

«Когда я начал работать на заводе железобетонных конструкций, шок был настолько велик, что я уже не понимал, зачем я пять лет учился. Все производство было связано с тем, что мы заливали бетон, ставили его в пропарочную камеру, на следующий день вынимали, и так непрерывно. Когда я предложил внести изменения, мне ответили, что нам нужно производить кубометры, выполнять план, поэтому никаких изменений, пожалуйста, не предлагайте!», вспоминает глава Латвийской ассоциации производителей строительных материалов. Однако теперь, в условиях рыночной экономики компаниям важно предлагать клиентам максимально качественный продукт, быть в курсе развития рынка, а молодые инженеры могут рекомендовать свои идеи по улучшению продукта.

«В Латвии можно придумать что-то совершенно новое, небывалое, но это случается не так часто. Однако со знаниями инженера мы можем улучшить любой процесс. Например, у нас есть завод по производству фибролита или ДСП. В целом мы хорошо знаем, как производить квадратные плиты, но люди разработали технологии изготовления плит разной формы — круглой, треугольной, нескольких цветов, чтобы у архитекторов, проектирующих отделку помещений, был большой выбор», поясняет Л. Якобсонс.

Работа в конкурентной отрасли

Инженеры-строители востребованы на рынке труда, но больше всего не хватает технологов строительного производства. «Если молодой человек получает специальность технолога, то, гарантирую, его с распростертыми руками возьмет любой производитель, потому что технологи, следя за производственным процессом в компании, создают инновации, совершенствуют производство», говорит Л. Якобсонс.

В той отрасли, которую он представляет, помимо специалистов-строителей нужны инженеры из многих других отраслей. Точно не обойтись без химиков, специалистов по информационным технологиям, энергетиков, специалистов по электронике и специалистов по логистике.

В Латвийскую ассоциацию производителей строительных материалов входят 27 компаний. Для описания отрасли ассоциация собирает информацию о развитии отрасли с 2007 года. Л. Якобсонс приводит конкретные цифры развития отрасли и заработной платы, которая ежегодно растет в среднем на 5-10%, что свидетельствует о том, что «зарплата у нас намного выше, чем в среднем по Латвии, и одна из самых высоких в строительном секторе».

Л. Якобсонс говорит: «Строительство развивает народное хозяйство, и объекты, созданные строителями, остаются надолго после них, поэтому строители могут показать внукам—это здание, к строительству которого я тоже приложил свою руку».