Коалиция поддержит сельское хозяйство почти на 20 млн евро

Поддержка необходима для смягчения последствий роста цен на энергоносители и удобрения, вызванного войной России на Украине, объяснил Герхардс.

Министр подчеркнул, что поиск решений по поддержке сельхозпроизводителей и переработчиков продуктов питания происходил на основании результатов мониторинга отрасли совместно с Европейской комиссией (ЕК). В общей сложности ЕК предоставила производителям сельскохозяйственной продукции в Европейском союзе финансирование в размере 0,5 млрд евро.

Министерство земледелия подготовило предложение поддержки в размере 9,2 млн евро отрасли садоводства, птицеводства и свиноводства с целью компенсировать рост цен на электроэнергию и удобрения. 4,2 млн евро из этой суммы поступит из фондов ЕС и 5 млн евро - из национального бюджета.

Кроме того, из государственного бюджета будет выделено еще 10 млн евро для компенсации переработчикам продуктов питания повышения цен на энергоносители. Герхардс подчеркнул, что помощь будет предоставлена только тем компаниям, которые смогут обеспечить свою дальнейшую деятельность.

Министр пояснил, что эти меры поддержки окажут фискально-нейтральное влияние на бюджет, так как лесной сектор в настоящее время работает очень хорошо, а прогнозируемая прибыль ГАО Latvijas valsts meži, которая перечисляется в государственный бюджет в качестве дивидендов, может увеличиться на 15 млн евро и компенсирует таким образом государственную поддержку сектора сельского хозяйства и предприятий пищевой промышленности.