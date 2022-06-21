Хуже только в Румынии: в Латвии в перенаселенном жилье живет 42,5% населения

В Латвии в 2020 году в перенаселенном жилье проживало 42,5% населения, что является вторым худшим показателем среди стран-членов ЕС. Хуже дела обстоят только в Румынии, где в тесноте живет 45,1% населения.

Несколько лучше, чем в нашей стране, выглядит ситуация в Болгарии, где в перенаселенном жилье сосредоточено 39,5% населения, Польше (36,9%) и Хорватии (36,2%).

При этом следует подчеркнуть, что в Литве, согласно данным Eurostat, в указанном году в переполненном жилье проживало от 20% до 30% населения, а в Эстонии - от 10% до 20%, так что в этом отношении населению Латвии живется хуже, чем нашим балтийским соседям.

Проблема перенаселенности жилья совсем не велика на Кипре, где в 2020 году только 2,5% населения было вынуждено жить в тесноте, а также в Ирландии (3,2%), на Мальте (4,2%) и в Нидерландах (4,8%).

Надо отметить, что данные по Мальте удивляют, так как плотность населения в этой средиземноморской островной стране очень высока (1410 человек на квадратный километр против 30,9 человека на квадратный километр в Латвии). Приходится делать вывод, что Мальта имеет достаточный уровень доступа к жилью как в финансовом плане (жители могут позволить себе арендовать или купить жилье необходимого размера), так и в практическом, т. е. в реальности хватает жилья, которое можно купить и снять.