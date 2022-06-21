Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия получат поддержку в размере 20 млн евро

Как ранее заявил министр земледелия Каспар Герхардс, эти меры поддержки будут иметь нейтральное влияние на бюджет, потому что в лесной промышленности в настоящее время хорошая ситуация, и прогнозируется, что дивиденды с прибыли Latvijas valsts meži в этом году могут увеличиться на 15 млн евро, что позволит компенсировать поддержку фермерам и переработчикам.