Вт, 21.06.2022
Украинцы ощущают поддержку всего мира, многих известных людей. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины
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Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия получат поддержку в размере 20 млн евро

ФОТО: LETA

Чтобы уменьшить влияние роста цен на энергоресурсы и минеральные удобрения, сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям будет выделена поддержка в размере почти 20 млн евро, постановило сегодня правительство.

В том числе общая сумма поддержки фермеров составит 9,2 млн евро, из них 4,2 млн евро составит финансирование Европейского союза, 5 млн евро - финансирование из госбюджета.

Еще 10 млн евро предусмотрены для компенсации цен на энергоресурсы предприятиям по переработке сельхозпродукции.

Как ранее заявил министр земледелия Каспар Герхардс, эти меры поддержки будут иметь нейтральное влияние на бюджет, потому что в лесной промышленности в настоящее время хорошая ситуация, и прогнозируется, что дивиденды с прибыли Latvijas valsts meži в этом году могут увеличиться на 15 млн евро, что позволит компенсировать поддержку фермерам и переработчикам.

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