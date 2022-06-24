Представители коалиции: снижение НДС на товары не приведет к снижению их окончательной цены

Так, представитель "Нового Единства" Андрей Юдин отметил, что правительство ранее уже пыталось экспериментировать со снижением ставки НДС, однако, как указал политик, это не дает результата, так как цену устанавливают предложение и спрос. Например, цена топливных ресурсов сейчас растет не потому, что НДС повышен, а потому, что на них велик спрос.

Юдин не исключает возможности дискуссии о снижении ставок НДС, однако он отмечает, что это проблему роста цен не решит.

"Здесь больше популизма, чем действий, направленных на результат", - оценил предложение по снижению НДС депутат.

Рейнис Знотиньш из "Консервативных" также отметил, что судя по случаю, когда ставка НДС была снижена на овощи и фрукты, можно сделать вывод, что настоящую пользу от этого получают не потребители, а торговцы, так как они не снизили цены, и жителям приходилось платить за продукты как и раньше. Крестьяне также заработали столько же, сколько до снижения ставки, пояснил депутат, а наибольшую прибыль получили сети магазинов.

Кроме того, законом невозможно установить, что торговцы должны снижать цены, поэтому со снижением НДС снизятся и поступления в бюджет, а доходы магазинов увеличатся, указал Знотиньш.

В свою очередь Илмар Дуритис отметил, что Министерство здравоохранения предлагало снизить НДС на медикаменты, в то же время строго установив наценку аптек, что, по его мнению, в таком случае в конце концов снизит стоимость лекарств на столько процентов, на сколько будет снижен налог. Однако с другими группами продуктов так не получится, отметил политик.

Поняв, что отдельным группам товаров грозит дефицит, а спрос велик, производители цены не снизят, выразил свою позицию Дуритис. Поэтому, снижая ставку НДС, правительство на самом деле поддержит предпринимателей, что, с одной стороны, неплохо, так как и им нужна поддержка, однако, как указал депутат, первоочередная цель - помочь потребителям.

Дуритис также указал на потери доходов государства, отметив, что они могут достигнуть ста миллионов евро.

Напомним, Латвийский союз свободных профсоюзов предложил снизить ставку НДС на группы товаров, на которые сейчас больше всего влияет резкий рост инфляции, например, на топливо и электроэнергию.