Latvijas dzelzceļš распродает рельсы

На аукционе будет предложена покупка бывших в употреблении железнодорожных рельсов различной длины, не превышающих в длину 12,5 метров, а также стрелочных переводов, рельсовых скреплений, замедлителей вагонов, узлов и деталей подвижного состава.

Продаваемое количество - 4000 тонн - будет продано после утверждения результатов аукциона в порядке, установленном внутренними правилами Latvijas dzelzceļš, и в течение 20 дней с момента подписания взаимного соглашения до декабря 2022 года.

Стартовая цена аукциона составляет 380 евро за тонну.

Аукцион по продаже лома черных металлов состоится 6 июля в 11 часов в Риге, на улице Гоголя, 3.

Latvijas dzelzceļš является управляющим инфраструктурой железных дорог общего пользования и материнской компанией группы Latvijas dzelzceļš. В группу также входят LatRailNet, которая определяет плату за инфраструктуру и распределение мощности железнодорожной инфраструктуры, LDz Cargo, которая обеспечивает железнодорожные грузовые и международные пассажирские перевозки, компания по ремонту и обслуживанию подвижного состава LDz ritoša sastāva serviss, охранное предприятие LDz security, логистическое предприятие LDz logistika, а также предприятие по строительству и обслуживанию инфраструктуры LDz infrastruktūra, процесс ликвидации которого начался в мае 2022 года.