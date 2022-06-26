Только треть пациентов получает оплачиваемые государством лекарства

Всего в этом году в лекарствах от рака, финансируемых государством, нуждались 1255 новых пациентов. Государство предоставило их 381 пациенту, а 874 пациента должны оплачивать лекарства самостоятельно. В 2023 году в лекарствах от рака будут нуждаться 2028 новых пациентов.

Болевиц признал, что в Латвии по-прежнему наихудшая ситуация с компенсируемыми государством лекарствами среди стран Балтии, однако в последние годы был достигнут определенный прогресс.

"Людям, которым государство не предоставляет лекарства для такого серьезного диагноза, как рак, приходится оплачивать их самим, просить поддержки коллег, просить деньги на благотворительных платформах или ехать в другую европейскую страну, где эти лекарства обеспечены", - сказал Болевиц.

Он сообщил, что в апреле этого года Национальная служба здравоохранения провела расчеты по финансированию, необходимому на лекарства в следующем году для расширения списка компенсируемых лекарств. Это 32 млн евро на онкологию и 7,5 млн евро на сердечно-сосудистые заболевания, учитывая, что оба диагноза являются основными причинами смертей в Латвии.

Болевиц также отметил, что количество онкологических больных в Латвии до сих пор неизвестно. По его словам, последние данные об онкологических больных доступны до 2017 года, не создан раковый регистр, чего годами требуют все профессиональные медицинские ассоциации в Латвии. Работа над этим вопросом ведется.

Болевиц надеется, что вновь созданная система будет удобной, надежной и современной, а не очередным "электронным здравоохранением", на разработку которого ушло около 20 миллионов евро, но конечный продукт оказался сложным и нестабильным.

По данным Центрального статистического управления, в период с 2010 по 2017 год злокачественные новообразования были диагностированы у 92 447 человек.

Болевиц подчеркнул, что вопросы онкологии необходимо решать в приоритетном порядке, чтобы все пациенты, нуждающиеся в лекарствах, могли получить их бесплатно. Не может быть и речи об избирательном подходе к больным.

Пару лет назад было проведено исследование, сколько пациентов имеют возможность покупать компенсируемые лекарства с доплатой. По словам Болевица, 28,4% респондентов испытывали финансовые трудности при покупке лекарств, а более 45% признались, что вынуждены покупать только часть из-за слишком высокой суммы доплаты за лекарства.

Директор SIFFA отметил, что в Латвии личные траты пациентов за рецептурные препараты составляют 43%, что более чем в два раза выше показателя ЕС.