СМИ: Украине помогает сеть военных инструкторов НАТО

Инструкторы также базируются на военных базах НАТО за пределами Украины. The New York Times сообщает, что спецназ координирует поток иностранной военной помощи в Украину и предоставляет разведывательные данные украинским военнослужащим, чтобы помочь предотвратить угрозу атак на конвои вооружений и техники. Военных инструкторов НАТО на передовой нет, в боевых действиях они не участвуют.

Вскоре после начала войны на Украине 10-я оперативная группа спецназа армии США, которая когда-то обучала украинский спецназ, сформировала совместное подразделение с союзными силами НАТО для координации помощи Украине. Сейчас в него входят 20 стран. Пресс-секретарь армии США Кристин Вормут заявила, что подразделение помогает охранять конвои, доставляющие западное оружие в Украину, и помогает украинской армии разведкой об угрозах со стороны российских войск.

Координационное подразделение основано на аналогичной структуре во время конфликта в Афганистане. Это всего лишь одна из нескольких инициатив по оказанию помощи, возглавляемых Европейским отделом Пентагона. Например, подразделение ВВС США "Серые волки" действует на военной базе Рамштайн в Германии, консультируя ВВС Украины по вопросам тактики.