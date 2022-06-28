Сегодня пройдет проверка аварийных сирен
Во вторник, 28 июня, в 10 часов по всей Латвии пройдет проверка сирен оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Во вторник, 28 июня, в 10 часов по всей Латвии пройдет проверка сирен оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Сирены будут включены на три минуты по всей стране в период с 10:00 до 22:20 и не будут служить сигналом тревоги для населения. Если вы не услышите сирены во время проверки, не беспокойтесь, так как в отдельных случаях, когда сирены не слышны или не установлены поблизости, для оповещения могут использоваться другие средства связи, например, информацию до населения могут доводить через громкоговорители оперативные службы и их партнеры.
ГПСС призывает администрации гостиниц проинформировать иностранных гостей о предстоящей проверке сирен, чтобы у них не возникло повода для беспокойства.
Мобильные операторы отправят короткие сообщения на телефоны гражданского населения Украины, размещенного на территории Латвии, с информацией о том, что планируется проверка сирен тревоги.
Сигналы тревоги используются для оповещения жителей в случае стихийной или техногенной катастрофы или ее угрозы.
VUGD два раза в год проводит проверку готовности сирен тревоги, чтобы протестировать техническое состояние сирен тревоги.
В других случаях, услышав сигнал тревоги, нужно включить радио или телевизор, где будет передана информация о происходящем и рекомендации по мерам безопасности и действиям в экстремальных условиях.
В Латвии установлены 164 сирены, они размещены таким образом, чтобы радиус слышимости составлял около 1,5 км.
☝️Atgādinām - rīt, 28.jūnijā, tiks veikta kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude.— VUGD (@ugunsdzeseji) June 27, 2022
📌Aicinām iedzīvotājus nesatraukties! pic.twitter.com/yCzuSZVvrB
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