Сегодня пройдет проверка аварийных сирен

Сирены будут включены на три минуты по всей стране в период с 10:00 до 22:20 и не будут служить сигналом тревоги для населения. Если вы не услышите сирены во время проверки, не беспокойтесь, так как в отдельных случаях, когда сирены не слышны или не установлены поблизости, для оповещения могут использоваться другие средства связи, например, информацию до населения могут доводить через громкоговорители оперативные службы и их партнеры.

ГПСС призывает администрации гостиниц проинформировать иностранных гостей о предстоящей проверке сирен, чтобы у них не возникло повода для беспокойства.

Мобильные операторы отправят короткие сообщения на телефоны гражданского населения Украины, размещенного на территории Латвии, с информацией о том, что планируется проверка сирен тревоги.

Сигналы тревоги используются для оповещения жителей в случае стихийной или техногенной катастрофы или ее угрозы.

VUGD два раза в год проводит проверку готовности сирен тревоги, чтобы протестировать техническое состояние сирен тревоги.

В дни, когда проводятся проверки сирен, поводов для беспокойства нет и никаких срочных действий предпринимать не следует.

В других случаях, услышав сигнал тревоги, нужно включить радио или телевизор, где будет передана информация о происходящем и рекомендации по мерам безопасности и действиям в экстремальных условиях.

В Латвии установлены 164 сирены, они размещены таким образом, чтобы радиус слышимости составлял около 1,5 км.

☝️Atgādinām - rīt, 28.jūnijā, tiks veikta kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude.

📌Aicinām iedzīvotājus nesatraukties! pic.twitter.com/yCzuSZVvrB — VUGD (@ugunsdzeseji) June 27, 2022