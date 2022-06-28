Гибралтар продаст конфискованную яхту российского олигарха

72-метровая яхта Axioma была арестована властями Гибралтара после жалобы американского банка JP Morgan.

В декабре 2021 года банк выдал кредит в размере 20,5 млн евро компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, акциями которой владела в том числе кипрская компания, принадлежащая российскому олигарху.

В JP Morgan посчитали, что включение Пумпянского в британский санкционный список нарушило кредитное соглашение, поскольку санкции привели к заморозке активов олигарха.

В результате JP Morgan обратился к властям с просьбой конфисковать Axioma, которая числилась одной из гарантий по кредиту, и потребовал продать яхту в счет погашения кредита.

Пумпянский попал под санкции Евросоюза 10 марта, через несколько дней санкции против него ввела Великобритания. В конце марта о том, что яхта Axioma в конечном счете принадлежит Пумпянскому, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Как отмечает Business Insider, это первая суперъяхта, принадлежащая одному из богатейших россиян, которую выставят на торги. В большинстве случаев без судебного решения власти не могут продать арестованные яхты, а их содержание и техническое обслуживание требуют затрат в размере 10-15% от стоимости судна.

Ранее в Европе задержали яхты других российских миллиардеров: Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и Алексея Кузмичева.