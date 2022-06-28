Совет по конкуренции разрешил продажу Olainfarm

СК установил, что на указанных рынках в Латвии доля AB City предположительно увеличится с 1% до 5%, что недостаточно для того, чтобы позволить участнику рынка укрепить свое доминирующее положение. Таким образом СК пришел к выводу, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции и не вызовет и не укрепит доминирующее положение участника объединения ни на одном из вышеуказанных рынков.

Что касается рынка производства медикаментов в Латвии, СК установил, что формируется высокая концентрация на рынке между латвийскими производителями лекарств - сторонами слияния, а также между АО Grindeks и его дочерним предприятием АО Kalceks.

В то же время, принимая во внимание, что крупнейшим латвийским производителем лекарств по обороту является Grindeks и его дочернее предприятие Kalceks, а также распространенность в Латвии лекарств иностранных производителей, чей оборот на латвийском рынке составляет 95% от объема всех доступных в Латвии лекарств, CК сделал вывод, что слияние не создаст значительных рисков для конкуренции на этом рынке.

Кроме того, СК также пришел к выводу, что фармацевтические компании объединяющихся сторон не находятся в прямой конкуренции друг с другом, поскольку они не производят препараты, принадлежащие к одной и той же группе анатомо-терапевтических химических веществ (АТХ) третьего уровня, и что нормативными актами ограничивается способность участника объединения вытеснять конкурентов. Таким образом не будет оказано существенного влияния на структуру конкуренции и не пострадает конкуренция на вертикально затронутых рынках производства, оптовой и розничной реализации лекарственными средствами.

При этом СК выявил возможные проблемы в розничной торговле фармацевтическими изделиями, или на аптечном рынке.

СК пришел к выводу, что потенциальная конкуренция со стороны предложения на этом рынке на некоторых административных территориях, таких как крупнейшие города, Рига, Даугавпилс, Огре, Тукумс, Лиепая, Даугавпилс и др., значительно ограничена или отсутствует. В Латвии уже сейчас сложилась ситуация, когда несколько аптек одного предприятия концентрируются в определенных точках населенных пунктов, а в некоторых населенных пунктах значительное количество или даже 100% аптек принадлежат одному участнику рынка. Это также относится к сети аптек, контролируемой предприятиями группы AB City, - АО Sentor Farm aptiekas, более известных как Mēness aptiekas.

В ходе консультаций СК и объединяющиеся стороны обсудили эту ситуацию. 14 февраля СК получил информацию о том, что Olainfarm обязуется произвести отчуждение всех своих долей в Latvijas aptieka лицу или лицам, на которые сама AB City или связанные с ним лица и компании не имеют решающего влияния.

Оценив информацию, предоставленную участниками объединения, СК пришел к выводу, что обязательства участников однозначно исключают сомнения относительно негативного воздействия слияния на конкуренцию на рынках специализированной розничной торговли фармацевтическими препаратами, если участники слияния осуществят отчуждение всех долей капитала Latvijas aptieka вместе со всеми активами Latvijas aptieka.

Обязательные правила предусматривают, что до отчуждения всех долей капитала Latvijas aptieka вместе со всеми активами Latvijas aptieka участники рынка должны будут обеспечить, чтобы AB City и связанные с предприятием лица не оказывали влияния на экономическую деятельность Latvijas aptieka, а также чтобы между AB City или его связанными сторонами и Latvijas aptieka не происходило обмена информацией о ценах, бизнес-планах и другой коммерческой информацией, за исключением случаев, когда это необходимо для соблюдения требований нормативных актов.

Передача Latvijas aptieka под контроль третьего лица, не связанного с AB City и связанных с ним лиц, как указано в обязательных правилах, эффективно предотвратит влияние объединения на розничный рынок фармацевтической продукции, отмечает СК.

Уже сообщалось, что акции Olainfarm были исключены из официального списка Nasdaq Riga 10 января этого года в соответствии с ранее принятым решением акционеров компании.

AB City сделала Olainfarm обязательное предложение о выкупе акций, а также окончательное предложение о выкупе акций, приобретя прямой и косвенный контроль над 100% голосующих акций Olainfarm.