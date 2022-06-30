С 1 июля необлагаемый минимум пенсионера будет увеличен до 500 евро в месяц

По словам представителя Министерства благосостояния Эгила Зариньша, также с 1 июля не будет прекращена выплата государственного пособия социального обеспечения пособия лицам, достигшим пенсионного возраста, в случае выхода получателей указанного пособия на работу.

Зариньш пояснил, что это будет способствовать улучшению материального положения пенсионеров, так как одновременно с зарплатой они смогут получать и государственное пособие социального страхования, что в долгосрочной перспективе может оказать положительное влияние на вовлечение этих людей на рынок труда, если они сами этого хотят и усматривают в этом возможность улучшить свое материальное положение.

Напомним, государственное пособие социального страхования выделяют лицам, у которых нет прав на получение пенсии или страховое вознаграждение в связи с несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием, и лицо достигло возраста, позволяющего согласно закону о пенсиях получать пенсию по старости.

Это пособие - один из регулярно выплачиваемых видов пособий, который финансируется из основного бюджета государства и размер которого зависит от финансовых возможностей государства. Пособие выплачивает Государственное агентство социального обеспечения.