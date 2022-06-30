Eurostat: уровень безработицы в Латвии выше, чем в среднем по ЕС

Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в мае был в Испании (13,1%). В Италии он составил 8,1%, в Швеции - 7,7%, во Франции - 7,2%.

Наиболее низкий уровень безработицы в мае зарегистрирован в Чехии (2,5%), Польше (2,7%), Германии (2,8%) и Мальте (3,1%). В Эстонии уровень безработицы составил 5,5%, в Литве - 6%.

В среднем по ЕС безработица по сезонно скорректированным данным в мае составила 6,1%, в странах еврозоны - 6,6%.

Согласно данным Eurostat, в мае работы в ЕС не было у 13,066 млн человек, в том числе у 11,004 млн в странах еврозоны.

Данные о майской безработице в Греции не предоставлены.