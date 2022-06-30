Чт, 30.06.2022
В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем. Дита Грауда, гример и стилист
Дита Грауда, гример и стилист

Парламент Израиля принял решение о самороспуске

Парламент в Израиле. ФОТО: AP/Scanpix

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск в четверг, 30 июня, что приведет к пятыми досрочными парламентскими выборам менее чем за четыре года.

В пятницу министр иностранных дел Яир Лапид вступит в должность премьер-министра временного правительства, как это предусмотрено соглашением о разделе власти, достигнутым с нынешним премьер-министром Нафтали Беннетом после выборов 2021 года.

На прошлых парламентских выборах не одна партия не набрала достаточно голосов, в результате была сформирована пестрая коалиция из восьми партий, единственной общей целью которой было не допустить возвращения во власть премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правоцентристской партии "Ликуд". Премьером стал Беннет, глава правой партии "Ямина".

Несколько дней назад коалиция развалилась, не сумев договорится по принципиальному вопросу - о продлении действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.

Досрочные парламентские выборы назначены на 1 ноября.

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