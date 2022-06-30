Парламент Израиля принял решение о самороспуске

В пятницу министр иностранных дел Яир Лапид вступит в должность премьер-министра временного правительства, как это предусмотрено соглашением о разделе власти, достигнутым с нынешним премьер-министром Нафтали Беннетом после выборов 2021 года.

На прошлых парламентских выборах не одна партия не набрала достаточно голосов, в результате была сформирована пестрая коалиция из восьми партий, единственной общей целью которой было не допустить возвращения во власть премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правоцентристской партии "Ликуд". Премьером стал Беннет, глава правой партии "Ямина".

Несколько дней назад коалиция развалилась, не сумев договорится по принципиальному вопросу - о продлении действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.

Досрочные парламентские выборы назначены на 1 ноября.