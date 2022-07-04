Снизят ли ставку акциза на топливо? Мнение Минэкономики

"Уже в марте, когда произошло первое существенное повышение цен, мы предложили снизить акцизный налог до минимальной ставки, установленной в Евросоюзе. Мы уже вынесли этот вопрос на обсуждение и обсудим его еще раз, чтобы услышать аргументы тех партнеров по коалиции, которые не считают этот шаг столь важным", - сказала Индриксоне.

По ее мнению, это необходимо, потому что, когда цена на топливо растет, это влияет на все сферы - не только на домохозяйства, но и на конкурентоспособность предприятий.

"В настоящее время многие европейские страны снизили акцизный налог на время. Есть и другие инструменты, но, на мой взгляд, снижение акцизного налога даст самый быстрый эффект и не окажет влияния в долгосрочной перспективе, потому что впоследствии налоговая ставка может быть вновь повышена. Аргумент, что это не снизит цену, безоснователен. Каждая мера, повышающая нашу конкурентоспособность, стоит того, потому что наши предприниматели конкурируют на одном рынке с другими европейскими странами", - подчеркнула министр экономики.

Как сообщалось, 14 июня в целях содействия снижению цен на топливо правительство приняло решение, согласно которому с 1 июля и до конца 2023 года добавление биодобавки в топливо не является обязательным.

При этом 16 июня Сейм отклонил предложения оппозиции об изменении налогов, в том числе о снижении ставок акцизов на нефтепродукты.

Согласно подсчетам Министерства финансов, при снижении акцизного налога до минимального уровня, разрешенного Еврокомиссией, госбюджет недополучит в этом году 94,2 млн евро, а вместе с налогом на добавленную стоимость - 114 млн евро.