Пн, 4.07.2022
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Герман Баринов, доброволец в украинской армии

Инчукалнское газохранилище: почему его не требуют заполнять на 90%, как остальные?

Инчукалнское газохранилище ФОТО: LETA

Новый регламент ЕС по хранению газа предусматривает, что большинство стран ЕС обязаны заполнить хранилища газа до 80% и даже 90% к ноябрю этого года. Для Латвии требование другое - газохранилище должно быть заполнено до 35% потребления страны, пишет Latvijas avīze. Но почему?

"Это связано с тем, что Латвия является одной из немногих стран ЕС, где хранилище превышает национальное потребление. А именно, годовое потребление Латвии составляет около 12 ТВт/ч, а емкость хранилища - 24 ТВт/ч.

В большинстве стран-членов ЕС емкость хранилищ намного меньше потребления, соответственно, от этих стран требуют 80% и 90% запасов. Неадекватно было бы навязывать Латвии хранение 90% емкости хранилища, если это больше, чем нам нужно", - пояснила директор департамента энергетического рынка и инфраструктуры Минэкономики Лига Розентале.

35% среднегодового потребления в Латвии составляет примерно 4,2 ТВт/ч. "Поскольку емкость хранилища в настоящее время составляет 9,6 ТВт/ч, Латвия уже полностью выполняет это новое требование ЕС", - заключила Розентале. Она также заявила, что поддерживает новые требования ЕС.

"В настоящее время сжиженный природный газ на рынке доступен, и важно, чтобы как можно больше его было закуплено и закачано в хранилища ЕС до начала отопительного сезона. Чем меньше заполнены хранилища, тем больше прямые продажи в отопительный сезон. Кроме того, в отопительный сезон, когда спрос будет высоким, доступность газа может быть более ограниченной", - сказала представитель министерства.

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