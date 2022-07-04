За три дня выявлено 923 новых случая Covid-19. Каждый пятый проверенный - больной

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 267,3 случаев случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 4861 лабораторный тест на Covid-19, 19% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 389 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 534 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 837 182 человек, скончались 5860 заболевших.