Пн, 4.07.2022
Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо, команде die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Марина Овсянникова, бывший редактор Первого канала
Марина Овсянникова, бывший редактор Первого канала

За три дня выявлено 923 новых случая Covid-19. Каждый пятый проверенный - больной

Дождь в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За последние три дня в Латвии зарегистрировано 923 новых случая Covid-19, новой информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 267,3 случаев случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 4861 лабораторный тест на Covid-19, 19% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 389 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 534 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 837 182 человек, скончались 5860 заболевших.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back