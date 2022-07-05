"Идеальный пример токсичной маскулинности". Действительно ли мачизм Путина привел к войне?

"Если бы Путин был женщиной, - коей он, очевидно, не является, - но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную мачистскую войну - вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал, - заявил Джонсон. - Если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности - это то, что он делает в Украине". Позже его поддержал министр обороны Британии Бен Уоллес, который заявил, что у Путина "синдром маленького человека", и его "мачистский" взгляд на мир привел к войне.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посетовал, что Джонсона нельзя отправить на прием к Фрейду, затем сам Путин прочитал короткую лекцию о жесткости Маргарет Тэтчер. А спустя пару дней в МИД России вызвали посла Британии Дэбору Броннерт и выразили "решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа".

"Настоящий мужчина" против женоподобных врагов

Реакция российских властей не кажется столь непропорциональной, если вспомнить, насколько долго и тщательно Владимир Путин выстраивал свой образ "настоящего мужчины", говорят эксперты.

На протяжении всего правления Путин напоминал миру о своей силе и спортивной подготовке, спускаясь на дно Байкала, летая со стерхами, ныряя за амфорами на дно Таманского залива, навещая амурских тигров и, конечно, позируя верхом с обнаженным торсом.

Черты, старательно демонстрируемые Путиным, действительно совпадают с атрибутами "токсичной маскулинности" и "мачизма". Эти термины отсылают к представлению о мужчине, которому свойственна агрессия, стремление к власти, эмоциональная отстраненность, гомофобия и презрение к женщине. "Стереотипный "настоящий мужчина" (тут можно посмотреть на актуального главу государства) не болеет, не бывает слабым, молодится (у него нет возраста), не показывает слабости, не демонстрирует эмоций, мы не видим рядом с ним семьи, но при этом нам дают понять, что женщины "настоящему мужчине" не отказывают", - указывает семейный психолог Марина Травкова.

Образ Путина-мачо, который позиционирует себя как защитника "традиционных" ценностей и "сильного лидера" по сравнению с руководителями западных стран, давно успел стать предметом для шуток. Даже во время последнего саммита лидеры стран "Большой семерки" не удержались от ироничных комментариев, и тот же Джонсон, в шутку обсуждая идею снять пиджаки, предлагал таким образом показать, что они "жестче Путина".

Сам российский президент, в свою очередь, регулярно феминизирует своих врагов, отмечает историк, специалист по гендерным исследованиям из Массачусетского технологического института Элизабет Вуд.