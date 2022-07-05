Мурниеце: Латвия готова участвовать в восстановлении Украины

Война России против Украины вызвала серьезные долгосрочные геополитические, экономические и гуманитарные последствия далеко за пределами Европы, отметила Мурниеце, подчеркнув, что мир должен четко видеть, что Украина является жертвой в этой войне и защищает свой народ.

По словам спикера Сейма, прочный мир и безопасность в Европе может обеспечить только полная победа Украины и полное поражение России, и чем раньше это будет достигнуто, тем быстрее начнется восстановление и рост экономики.

"Правительство Украины должно определить приоритеты своего плана национального восстановления. Решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз четко закрепляет Украину на его карте", - сказала Мурниеце.

Она также отметила, что поддержка Украины должна быть связана с реформами, приближающими ее к ЕС. "После окончания войны цель Украины - стать современной европейской страной. Мы заинтересованы в том, чтобы воплотить мечту в реальность", - сказала Мурниеце.

Спикер Сейма будет находиться с рабочим визитом в Лугано до 6 июля, где встретится с президентом швейцарского парламента Ирен Келин и примет участие в конференции, посвященной восстановлению Украины, сообщили в пресс-службе парламента.