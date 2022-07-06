Ср, 6.07.2022
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Рижский аэропорт потерял около 16% транзитных пассажиров; виновата война

Самолет airBaltic ФОТО: Publicitātes foto

Рижский аэропорт из-за вторжения России в Украину потерял около 16% транзитных пассажиров, рассказала в интервью агентству LETA председатель правления ГАО "Международный аэропорт "Рига" Лайла Одиня.

В настоящее время, когда аэропорт восстанавливается после пандемии Covid-19, обслуживание этого количества пассажиров помогло бы ему удержаться на том же уровне, что и скандинавским аэропортам, отметила она.

Объемы деятельности Рижского аэропорта сегодня составляют 70% от объемов 2019 года. "Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация будет аналогичной. Возможно, вырастем примерно на 5%, но уровня 2019 года мы еще не достигнем", - сказала руководитель аэропорта.

Одиня напомнила, что еще в начале пандемии восстановление авиационной индустрии прогнозировалось только в 2024 году, и в настоящее время похоже, что так и будет.

"В нашем случае, конечно, стоит упомянуть потерянный рынок перевозок в Россию и Украину, что составляет около 9% общего количества обслуживаемых пассажиров. Если бы этого не случилось, то мы, скорее всего, были бы очень близки к другим рынкам Северной и Центральной Европы", - сказала Одиня.

Она подчеркнула, что влияние на другие аэропорты не так велико, поскольку восточный рынок для них не был столь значительным. Например, Копенгагенский аэропорт потерял всего 2-3% пассажиров.

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