Индриксоне: в Латвии нужно создать фонд развития жилья

По словам министра, 44% населения Латвии нуждаются в поддержке для решения жилищного вопроса. Также необходимо построить доступное и энергоэффективное социальное жилье.

Индриксоне отметила, что за 30 лет независимости в Латвии очень мало сделано для решения жилищного вопроса - за годы независимости построено всего 4% многоквартирных домов, и в основном люди живут в старых домах советского периода.

Для строительства жилья не хватает частных инвестиций, финансовых ресурсов, банки отказываются финансировать жилье в регионах.

По словам Индриксоне, Фонд восстановления ЕС выделил средства на строительство 700 квартир с низкой арендной платой в регионах, но этого недостаточно, поэтому необходимо создать фонд жилищного строительства.

"Важно способствовать доступности качественного жилья для всех групп населения, вкладывая средства как в улучшение существующего жилищного фонда, так и путем поощрения инвестиций в развитие нового жилищного фонда", - подчеркнула Индриксоне.

Со своей стороны председатель EESC Криста Швенг заявила, что доступное жилье является базовой потребностью каждого человека и, принимая во внимание геополитическую ситуацию, также является главным приоритетом. Хотя жилищная политика по-прежнему входит в компетенцию отдельных государств, для предотвращения дефицита достойного и доступного жилья в ЕС необходим конкретный европейский план с упором на повышение энергоэффективности зданий.

Глава представительства Еврокомиссии в Латвии Зане Петре отметила, что инфляция и энергетический кризис ухудшили доступность жилья, а рост стоимости строительства усугубил жилищный кризис в ЕС.

Петре сообщила, что жилой фонд потребляет 40% всех энергоресурсов, но только 1% жилого фонда реконструируется. Поэтому необходимо ускорить его обновление.

Она также напомнила, что доходы населения в Латвии - одни из самых низких в ЕС, поэтому доступность жилого фонда низкая и это влияет на мобильность населения. Энергетический кризис также создает проблемы для тех домохозяйств, которые не имеют энергоэффективного жилья.