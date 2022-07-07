Латвийцы слишком активно устанавливают солнечные панели: нет мощностей, чтобы их подключить

Ожидаются отказы от установки солнечных панелей, и это признают как в Sadales Tīkls, так и в Министерстве экономики. К примеру, совет Прейльского края выражает обеспокоенность тем, что в самоуправлении практически не осталось свободно генерируемой электроэнергии, сообщает TV3 Ziņas.

Совет хочет установить солнечные панели на крышах 24 зданий края, таких как библиотеки, школы, дома культуры, дома престарелых. С их помощью можно было бы уменьшить счет за электроэнергию, который в настоящее время обходится всем учреждениям примерно в 100 тысяч евро в месяц. "Наша экономия составила бы от 15 до 20 тысяч евро, но проект застрял. Несмотря на то, что в этом году самоуправление получило от Минэкономики разрешения на размещение солнечных панелей на 12 объектах, в настоящее время у Sadales Tīkls свободных мощностей практически нет", — объясняет исполнительный директор Прейльской районной думы Айгар Зимелис.

Электростанции, запланированные Прейльской думой, должны иметь мощность более одного мегаватта. Предполагая, что Sadales Tīkls, скорее всего, не даст одобрения, самоуправление даже не запросило технические регламенты и не закупает солнечные батареи.

Оказывается, у Sadales Tīkls есть ограничение на то, сколько электроэнергии, произведенной солнечными панелями, может быть поглощено системой. Этот объем определяется мощностью трансформаторных подстанций. В случае с Прейли их потолок уже достигнут. Янис Кирковальдс, директор по развитию AS Sadales Tīkls, рассказал, что многие хотят производить больше электроэнергии, чем им нужно, и это может создать нагрузку на инфраструктуру:

"Сравнение можно провести с улицей Бривибас в Риге. Мы можем построить дополнительную новую полосу, но мост ВЭФ не может нести больше одной полосы. То же самое и с электричеством.

Если сейчас все будут производить электроэнергию, она сойдется в одной точке и застрянет, ее нельзя подавать дальше, потому что нет такого оборудования".

Минэкономики, активно поощряющее создание солнечных электростанций, признает, что бум зеленой энергетики оказался больше, чем прогнозировалось, проблема реальна, и соискатели коммерческих проектов могут быть разочарованы длинными очередями. "Нужно понимать, что инфраструктура имеет определенные ограничения, определяемые законами физики", - объясняет TV3 Ziņas заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс.

Прейльский край - не единственный , где уже исчерпаны или скоро будут исчерпаны свободные мощности для получения электроэнергии от солнечных электростанций. Необходима модернизация подстанций Sadales tīkls. Однако восстановление одного распределительного устройства в маленьком городе или в сельской местности стоит полмиллиона евро. В крупных городах пришлось бы даже строить новые трансформаторы, стоимость одного из которых составляет около миллиона евро.

Янис Кирковалдс, директор по развитию Sadales Tīkls: "Если нужно увеличить свободные мощности непосредственно для системы передачи подключений, это будет непропорциональное вложение. В конце концов это ощутят все плательщики тарифов в стране. Те, кто хотел производить, пострадают меньше, чем те, кто потребляет энергию. Тете в Бауске пришлось бы платить больше, а это несоразмерно".

В начале февраля бывший министр экономики Янис Виттенбергс заявил, что Sadales tīkls и Ugstspriegumas tīkls получат 80 миллионов евро от Европейского механизма восстановления. Деньги предназначены для развития электрической сети и подготовки к будущим потокам распределенной генерации. Минэкономики обещает привлечь больше средств для улучшения инфраструктуры в местах с дефицитом мощностей.

Но что делать Прейльской думе? В Sadales Tīkls говорит - надо стоять в очереди за свободно генерируемыми мощностями и может появится какая-то надежда. К примеру, кто-то откажется или, если у проекта в течение двух месяцев после получения техрегламента нет прогресса, зарезервированную для него мощность сможет забрать следующий в очереди.

В очереди на подключение солнечной электростанции заявки обрабатываются в порядке поступления. Резервирование мощности не распространяется на микрогенерацию, т.е. производство электроэнергии для собственного потребления на уровне домохозяйств мощностью до 11,1 киловатт.