Вентспилсская дума предлагает построить терминал СПГ в Вентспилсе

В четверг Вентспилсская городская дума решила предложить правительству и премьер-министру Кришьянису Кариньшу рассмотреть возможности создания терминала сжиженного природного газа (СПГ) на территории Вентспилса, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Поскольку теперь создание в Латвии независимой энергетической инфраструктуры стало особенно актуальным, Вентспилсская городская дума напоминает, что уже в ноябре 2010 года управлению Вентспилсского свободного порта было поручено привлечь консультантов, которые изучат возможность создания на территории порта терминала СПГ.

Было проведено исследование и разработано технико-экономическое обоснование. 28 марта 2011 года государству были представлены возможности Вентспилсского свободного порта по созданию терминала СПГ, но никакого развития проект не получил.

В качестве преимуществ Вентспилса указаны наличие незамерзающего порта, что позволяет поставлять газ в течение всего года. В Вентспилсе есть действующий причал для приема крупнотоннажных танкеров, резервуары, которые легко можно использовать для хранения СПГ, действующая система трубопроводов. Кроме того, Вентспилсский порт имеет опыт перевалки опасных наливных грузов.

Как сообщалось, 19 апреля Кабинет министров поддержал план строительства терминала СПГ в Латвии.