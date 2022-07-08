Industra Bank перенимает большую часть активов и пассивов PrivatBank

В результате сделки к Industra перейдут отношения с клиентами PrivatBank, включая управление счетами физических и юридических лиц, кредитные и лизинговые портфели, депозиты, а также ценные бумаги, принадлежащие банку.

"В среднесрочной перспективе мы хотим стать банком первого выбора для латвийских предпринимателей, поэтому целенаправленно увеличиваем масштабы своей деятельности. Наша стратегия роста предусматривает как органичное развитие существующего бизнеса, так и увеличение доли рынка за счет приобретения активов других банков. Эта сделка является одним из примеров консолидации латвийского финансового сектора после нескольких лет структурных изменений в отрасли", - заявил председатель правления Industra Bank Райвис Каканис.

"Основной задачей Industra на ближайшие месяцы будет интеграция операционного бизнеса и клиентской базы PrivatBank и сопутствующая коммуникация с клиентами. Самим клиентам не нужно ничего делать", - добавил он.

Оба банка намерены обеспечить максимально плавный переход клиентской базы и бесперебойное предоставление услуг. Получив согласование FKTK, Industra Bank в индивидуальном порядке проинформирует каждого клиента о практической стороне перехода. Актуальная информация также будет размещена на сайтах обоих банков.

Все заключенные договоры, которые будут переданы банку Industra, в том числе депозитные и кредитные, сохранят свою силу до окончания срока их действия в соответствии с текущими условиями.

По результатам сделки к Industra Bank перейдет портфель из 5 900 клиентов PrivatBanк в том числе 400 юридических и 5500 физических лиц. Сумма кредитов, которые будут переданы в рамках сделки, составляет около 25 млн евро, а сумма вкладов - более 50 млн евро.

В FKTK агентству LETA подтвердили, что соответствующее заявление Industra Bank получено.

"FKTK рассмотрит поданные документы и в течение одного месяца с момента, когда будет получена вся необходимая информация, примет решение", - сообщили в комиссии.

В прошлом году убытки PrivatBanк составили 5,933 млн евро, что в 2,3 раза меньше, чем в 2020 году. Активы банка на 31 декабря 2021 года составили 102,945 млн евро, что на 24,3% или 33,013 млн евро меньше, чем на конец 2020 года.

По размеру активов PrivatBanк является одним из самых маленьких банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является украинский PrivatBanк (46,54%), который был национализирован правительством Украины в декабре 2016 года.

В отчете банка за 2021 год, по которому аудиторская компания Grant Thornton отказалась давать заключение, указано, что стратегический инвестор приобрел 52,59% акций PrivatBanк в сентябре прошлого года, но для реализации сделки требуется согласование Европейского центрального банка (ЕЦБ). Позже банк сообщил, что инвестор не получил необходимых разрешений.

Также сообщалось, что в марте 2021 года FKTK возбудила административное дело против PrivatBanк за несоблюдение сроков необходимых действий по обеспечению прибыльности и устойчивости банка.

В свою очередь аудированная прибыль Industra Bank в прошлом году составила 1,65 млн евро, в отличие от убытков в 2020 году. На конец 2021 года активы банка составляли 172,271 млн евро, что на 17,2% или 25,252 млн евро больше, чем на конец 2020 года.

Банк был основан в 1994 году и изначально назывался Multibanka. Позже он сменил название на SMP Bank, затем стал Meridian Trade Bank, а во второй половине января 2020 года банк сменил название на Industra Bank.

Крупнейшим акционером банка с 42,23% акций является J.A.Investment Holdings, принадлежащее Юрию Адамовичу, более известному как владелец птицеводческих предприятий Alūksnes putnu ferma, Preiļu putni и др. 25% акций банка приобрело HPI 2, опосредованными владельцами которого являются Ральф и Андис Клявиньши. Ральфу Клявиньшу также частично принадлежат Poligrāfijas grupa Mūkusala, Mūkusalas māja и Dienas būtka.