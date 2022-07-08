Цены на жилье в Латвии растут быстрее, чем по ЕС

Более быстрый рост цен на жилье в годовом исчислении зарегистрирован в Чехии (+24,7%), Эстонии (+21%), Венгрии (+20,6%), Нидерландах (+19,5%) и Литве (+19,1%).

В годовом исчислении цены на жилье в январе-марте выросли в среднем на 10,5% в странах-членах ЕС и на 9,8% - в еврозоне. В квартальном выражении в те же месяцы цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 2,1%, а в еврозоне - на 1,7%.

В квартальном выражении цены на жилье выросли в первом квартале во всех странах-членах ЕС, по которым имеются данные, но самый быстрый рост был зафиксирован в Эстонии (+7,1%), Венгрии (+6,7%) и Болгарии (+5,2%). В Латвии цены на жилье выросли на 2,4%, а в Литве - на 4,4%.

Данные по Греции отсутствуют.