Цены на топливо в столицах стран Балтии снизились

Самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. В свою очередь самой высокой цена на дизельное топливо была в Риге, самой низкой - в Таллине.

В Риге на АЗС "Circle K" на улице Краста цена бензина 95-й марки и дизельного топлива снизилась на 3,3% - соответственно до 2,024 и 2,044 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Сванорю цена 95-го бензина снизилась на 2,5% - до 1,969 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 2,5% до 1,959 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подешевел на 3,3% - до 2,049 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 2,5% до 1,949 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась - 0,815 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 1,2% - до 0,832 евро, в Таллине - на 5,3% до 0,89 евро за литр.