Санкции ЕС: вводится запрет на ввоз алкоголя и мебели из России в Латвию

Сегодня ночью, 10 июля, завершится переходный период, в течение которого можно было ввозить определенные подпадающие под санкции товары в Европейский союз (ЕС) или вывозить их в Россию в соответствии с ранее заключенными договоренностями. Переходный период закончится в 23:59.

Изменения коснутся и физических лиц, пересекающих границу в туристических или иных целях. С понедельника, 11 июля, частные лица больше не смогут импортировать или экспортировать определенные товары.

В список запрещенных товаров войдут бывшая в употреблении и новая мебель и ее части, древесина и изделия из дерева, калийные удобрения, новые пневматические шины, цемент, икра, новая или бывшая в употреблении тара, например, стеклянные бутылки и другие предметы.

Отныне также будет запрещен ввоз из России алкогольных напитков, таких как водка, джин или ликер, независимо от количества.

Уже сообщалось, что в середине июня вступили в силу санкции ЕС в отношении перевозки российского железа, стали и черных металлов через территорию ЕС. Сегодня к списку будут присоединены цемент и спирт, в августе - уголь, в декабре - нефтепродукты.

Ранее о подобных санкциях заявляла и Эстония.