Пн, 11.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

На шаг ближе к атомным электростанциям в Латвии

Атомная электростанция. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

На прошедшей неделе Европейский парламент одобрил нормы, согласно которым инвестиции в атомную энергию считаются устойчивыми. Это решение вызвало громкое недовольство "зеленых" в Европарламенте, но их усилия остановить его принятие потерпели неудачу, передает Neatkarīgā.lv.

Латвия тоже начала готовиться к вводу атомной энергии в свой энергобаланс. В этот четверг, 14 июля, Сейм в окончательном чтении рассмотрит поправки к закону об энергетике, который, помимо прочего, дополнен статьей, обязывающей подготовить системы электропередачи к подключению атомных электростанций.

Вначале законопроект предусматривал, что системный оператор должен обеспечить необходимую инфраструктуру для строительства АЭС в Латвии, но в процессе рассмотрения географическая привязка из законопроекта исчезла.

Это, однако, не означает, что Латвия совсем отказалась от атомной энергии. Как пояснил руководитель народнохозяйственной комиссии Сейма Кришьянис Фелдманс, речь может идти о так называемых модульных атомных станциях мощностью от 300 до 400 мегаватт-часов.

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