На шаг ближе к атомным электростанциям в Латвии

Латвия тоже начала готовиться к вводу атомной энергии в свой энергобаланс. В этот четверг, 14 июля, Сейм в окончательном чтении рассмотрит поправки к закону об энергетике, который, помимо прочего, дополнен статьей, обязывающей подготовить системы электропередачи к подключению атомных электростанций.

Вначале законопроект предусматривал, что системный оператор должен обеспечить необходимую инфраструктуру для строительства АЭС в Латвии, но в процессе рассмотрения географическая привязка из законопроекта исчезла.

Это, однако, не означает, что Латвия совсем отказалась от атомной энергии. Как пояснил руководитель народнохозяйственной комиссии Сейма Кришьянис Фелдманс, речь может идти о так называемых модульных атомных станциях мощностью от 300 до 400 мегаватт-часов.