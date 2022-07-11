Пн, 11.07.2022
Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф. Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды

Безработных в Латвии становится меньше

Иллюстратвиное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В июне уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,9% экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в мае, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).

В конце июня в NVA было зарегистрировано 52 257 безработных, что на 1568 человек меньше, чем в конце мая (53 825).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в июне был в Рижском регионе - 4,3% экономически активного населения (-0,1 процентного пункта), самый высокий уровень сохранялся в Латгале - 13,1% (-0,4 процентного пункта).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 6% (-0,3 процентного пункта), в Земгале - 5,5% (-0,3 процентного пункта), в Видземе - 6,3% (-0,2 процентного пункта).

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в июне не изменился - 4,3% экономически активного населения.

В 2021 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения, а в мае этого года - 6,1%.

 

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