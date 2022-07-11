Безработных в Латвии становится меньше

В конце июня в NVA было зарегистрировано 52 257 безработных, что на 1568 человек меньше, чем в конце мая (53 825).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в июне был в Рижском регионе - 4,3% экономически активного населения (-0,1 процентного пункта), самый высокий уровень сохранялся в Латгале - 13,1% (-0,4 процентного пункта).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 6% (-0,3 процентного пункта), в Земгале - 5,5% (-0,3 процентного пункта), в Видземе - 6,3% (-0,2 процентного пункта).

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в июне не изменился - 4,3% экономически активного населения.

В 2021 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения, а в мае этого года - 6,1%.