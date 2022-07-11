Пн, 11.07.2022
Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф. Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды

СЗК предлагает на год снизить акцизный налог на топливо

ФОТО: LETA

Союз зеленых и крестьян (СЗК) и другие оппозиционные депутаты внесли поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение на один год акциза на топливо.

Поправки подали депутаты СЗК Виктор Валайнис, Янина Ялинска, Янис Дуклавс, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Улдис Аугулис и Арманд Краузе. Также их подписали депутаты Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Карина Спруде ("Каждому и каждой") и Роман Наудиньш.

Акциз на 1000 литров не содержащего свинец бензина, его заменителей и компонентов предлагается снизить с 509 до 359 евро. Для указанных продуктов, если они содержат свинец, поправки предусматривают снижение акцизного налога с 594 евро до 444 евро.

Также оппозиция призывает снизить акциз на дизельное топливо, его заменители и компоненты с 414 евро до 264 евро.

Депутаты предлагают установить, что пониженные ставки будут применяться с 1 августа текущего года до 31 августа 2023 года.

Как сообщалось, цены на топливо в Латвии в июне были в среднем на 60,3% выше, чем год назад, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

С 1 июля в Латвии отменена обязательная биодобавка к топливу.

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