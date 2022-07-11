СЗК предлагает на год снизить акцизный налог на топливо
Союз зеленых и крестьян (СЗК) и другие оппозиционные депутаты внесли поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение на один год акциза на топливо.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) и другие оппозиционные депутаты внесли поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение на один год акциза на топливо.
Поправки подали депутаты СЗК Виктор Валайнис, Янина Ялинска, Янис Дуклавс, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Улдис Аугулис и Арманд Краузе. Также их подписали депутаты Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Карина Спруде ("Каждому и каждой") и Роман Наудиньш.
Акциз на 1000 литров не содержащего свинец бензина, его заменителей и компонентов предлагается снизить с 509 до 359 евро. Для указанных продуктов, если они содержат свинец, поправки предусматривают снижение акцизного налога с 594 евро до 444 евро.
Также оппозиция призывает снизить акциз на дизельное топливо, его заменители и компоненты с 414 евро до 264 евро.
Как сообщалось, цены на топливо в Латвии в июне были в среднем на 60,3% выше, чем год назад, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
С 1 июля в Латвии отменена обязательная биодобавка к топливу.
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