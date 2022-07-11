СЗК предлагает на год снизить акцизный налог на топливо

Поправки подали депутаты СЗК Виктор Валайнис, Янина Ялинска, Янис Дуклавс, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Улдис Аугулис и Арманд Краузе. Также их подписали депутаты Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Карина Спруде ("Каждому и каждой") и Роман Наудиньш.

Акциз на 1000 литров не содержащего свинец бензина, его заменителей и компонентов предлагается снизить с 509 до 359 евро. Для указанных продуктов, если они содержат свинец, поправки предусматривают снижение акцизного налога с 594 евро до 444 евро.

Также оппозиция призывает снизить акциз на дизельное топливо, его заменители и компоненты с 414 евро до 264 евро.

Депутаты предлагают установить, что пониженные ставки будут применяться с 1 августа текущего года до 31 августа 2023 года.

Как сообщалось, цены на топливо в Латвии в июне были в среднем на 60,3% выше, чем год назад, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

С 1 июля в Латвии отменена обязательная биодобавка к топливу.