Законопроект о досрочной индексации пенсий направлен на рассмотрение в Сейм

Депутаты передали на рассмотрение предложение председателя комиссии Андриса Скриде об индексации пенсий и в августе, с выплатой соответствующей суммы вместе с суммой индексации за сентябрь.

Также законопроектом предусмотрено, что с 1 августа текущего года независимо от размера будет пересмотрена государственная пенсия политически репрессированным, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом часть августовской индексации будет выплачена в сентябре. На внеочередном заседании Сейму предстоит принять решение, поддерживать ли выплату августовской части индексации.

Как сообщалось, Сейм 16 июня отложил рассмотрение этих поправок по просьбе "Нового Единства".