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Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio

Законопроект о досрочной индексации пенсий направлен на рассмотрение в Сейм

ФОТО: LETA

Комиссия Сейма по социально-трудовым вопросам во вторник, 12 июля, направила на рассмотрение на внеочередном заседании 14 июля законопроект о досрочной индексации пенсий, который предусматривает индексацию пенсий в этом году с сентября, чтобы компенсировать пенсионерам инфляцию и рост цен на энергоносители.

Депутаты передали на рассмотрение предложение председателя комиссии Андриса Скриде об индексации пенсий и в августе, с выплатой соответствующей суммы вместе с суммой индексации за сентябрь.

Также законопроектом предусмотрено, что с 1 августа текущего года независимо от размера будет пересмотрена государственная пенсия политически репрессированным, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом часть августовской индексации будет выплачена в сентябре. На внеочередном заседании Сейму предстоит принять решение, поддерживать ли выплату августовской части индексации.

Как сообщалось, Сейм 16 июня отложил рассмотрение этих поправок по просьбе "Нового Единства".

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