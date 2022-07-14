Eврокомиссия: Латвию ждет самый быстрый рост экономики среди стран Балтии

В следующем году, по прогнозам Еврокомиссии, рост латвийской экономики составит 2,2%.

Инфляция в Латвии в этом году прогнозируется в размере 15,5%, а в следующем году - 6%.

Еврокомиссия отмечает, что 2022 год экономика Латвии начала с уверенного роста благодаря потребительским расходам населения и экспорту. Влияние государственной поддержки в связи с оздоровлением после кризиса из-за коронавирусной пандемии, способствующей потребительским расходам населения, продлится еще квартал или два, но к концу года закончится с учетом отрицательного влияния инфляции на доходы населения.

Тем временем цены на сырье могут положительно повлиять на экспорт древесины из Латвии, частично компенсируя отрицательные последствия экономического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину.

Второй по величине рост экономики среди стран Балтии Еврокомиссия в этом году прогнозирует для Литвы, ВВП которой вырастет на 1,9%. В свою очередь в следующем году рост экономики Литвы составит 2,5%.

Инфляция в Литве в этом году, по прогнозам, составит 17%, в следующем году - 5,1%.

В Эстонии Еврокомиссия в этом году ожидает прирост ВВП на 1,6%, а в следующем - на 4,7%. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году прогнозируется соответственно на уровне 17% и 4,7%.

По прогнозам Еврокомиссии, рост экономики ЕС в этом году составит 2,7%, а в следующем - 1,5%. В еврозоне прогнозируется рост экономики соответственно на 2,6% и 1,4%.

Инфляция в ЕС в этом и следующем году ожидается на уровне 8,3% и 4,6% соответственно, в еврозоне - 7,6% и 4,3%.

В этом году Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП во всех странах ЕС. Самый большой прирост экономики прогнозируется в Португалии (+6,5%) и Словении (+5,4%), а наименьший прирост ВВП ожидается в Германии (+1,4%) и Эстонии (+1,6%).

Еврокомиссия отмечает, что начатая Россией война против Украины влияет на ЕС и прямо, и косвенно, замедляя экономический рост и увеличивая темпы инфляции. Резкий рост цен на энергоресурсы и продукты питания способствует инфляции во всем мире, снижая покупательную способность людей и ускоряя изменения монетарной политики.