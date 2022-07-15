Лето возвращается? Прогноз погоды на новую неделю

В эти выходные температура воздуха не превысит +17…+21 градус, ночью местами будет до +6 градусов. Ожидаются дожди, местами грозовые ливни с градом, порывы ветра во время грозы усилятся до 18 метров в секунду.

Во вторник, 19 июля, воздух уже прогреется до +19...+24 градусов, в среду будет немного прохладнее, а во второй половине следующей недели температура может повыситься до +23...+28 градусов.

На следующей неделе будет чаще светить солнце, но местами пройдут и дожди с грозами. Общее количество осадков тем не менее будет значительно меньше, чем на этой неделе.

Галерея: Лето в Латвии