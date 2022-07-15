Лето возвращается? Прогноз погоды на новую неделю
На следующей неделе в Латвии станет теплее, временами возможен дождь, свидетельствуют прогнозы погоды.
На следующей неделе в Латвии станет теплее, временами возможен дождь, свидетельствуют прогнозы погоды.
В эти выходные температура воздуха не превысит +17…+21 градус, ночью местами будет до +6 градусов. Ожидаются дожди, местами грозовые ливни с градом, порывы ветра во время грозы усилятся до 18 метров в секунду.
Во вторник, 19 июля, воздух уже прогреется до +19...+24 градусов, в среду будет немного прохладнее, а во второй половине следующей недели температура может повыситься до +23...+28 градусов.
На следующей неделе будет чаще светить солнце, но местами пройдут и дожди с грозами. Общее количество осадков тем не менее будет значительно меньше, чем на этой неделе.
Галерея: Лето в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!