Решение не в свою пользу? Латвия отказывается от использования торфа в энергетике

Соответствующее изменение нормативных актов Минэкономики и VARAM поручено разработать до 1 июля 2023 года, а из фондов ЕС Латвия на эти цели может привлечь 184 млн евро.

После вчерашнего заседания правительства представители отрасли заявили Latvijas avīze, что такое решение не стало для них неожиданностью, так как латвийские чиновники страдают "болезнью" принимать все возможные деньги из фондов ЕС, не оценивая последствия в долгосрочной перспективе и для государства в целом. Хотя в последние годы торф в энергетике практически не использовался, исторически он широко применялся как топливо в Латвии, и решение политиков демонстрирует отношение к ресурсам своей страны.