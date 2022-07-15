Цены растут: что выгоднее - бензин, дизель или электричество?

Если потенциальному владельцу электромобиля теоретически доступна самая удобная и дешевая зарядка дома, то можно рассчитать предполагаемые эксплуатационные расходы и выяснить, какой вариант на самом деле дешевле.

Более высокая цена компенсируется более дешевым обслуживанием.

Примером может служить кроссовер Peugeot 2008 в комплектации Allure, который доступен с автоматической коробкой передач и широкой гаммой двигателей - бензиновыми, дизельными и даже полностью электрическими версиями. Этот французский кроссовер со 130-сильным бензиновым двигателем и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач стоит 28 700 евро. Если выбрать дизель такой же мощности с теми же 8АТ, машина будет чуть дороже - 29 500 евро. С другой стороны, электрический e-2008 в такой комплектации будет стоить 40 300 евро.

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Да, разница в цене между моделями внутреннего сгорания и электрическими моделями составляет более 10 000 евро, но люди могут воспользоваться государственной поддержкой в ​​размере 4 500 евро, на которую имеют право покупатели электромобилей. Это снижает разницу в цене почти вдвое - до 7 100 евро по сравнению с бензиновой версией и до 6 300 евро по сравнению с дизельной версией.

Если все же кажется, что это много, то стоит посчитать стоимость вождения. Peugeot 2008 с бензиновым двигателем потребляет в среднем 5,9 л на 100 км (по данным WLTP). Итак, по текущим ценам такая поездка обошлась бы в 11,46 евро. Дизельная версия более экономична - средний расход составляет 4,8 литра (по WLTP) или 8,93 евро на 100 километров.

При подсчете "топливных" расходов электрического Peugeot e-2008 следует учитывать два варианта - зарядка на общественных станциях и зарядка дома. Среднее потребление электроэнергии этого электромобиля на 100 километров составляет 16,1 кВтч. В общественном месте за него придется заплатить около 5 евро (в зависимости от станции). Но ситуация кардинально отличается, когда речь идет о зарядке дома. Если предположить, что цена за киловатт-час составляет 0,2 евро, то зарядка за 100 километров в течение дня будет стоить 3,22 евро. С другой стороны, обновляя запасы в ночное время, можно сэкономить еще больше - если у вас дома выгодный ночной тариф на электроэнергию, то цена киловатт-часа может быть снижена даже вдвое, а значит, расходы будут менее 2 евро.

При расчете по вышеуказанным ценам пробег в 100 000 километров с бензиновой моделью обойдется в 11 460 евро, с дизельной версией - 8 930 евро, а с электрической моделью и зарядкой дома - от 2 000 до 3 220 евро. Таким образом, получается, что электрический вариант в конечном итоге является наиболее экономически выгодным.

Но есть и другие бонусы

Хотя цены на топливо или электроэнергию сами по себе существенно влияют на стоимость, есть несколько других факторов, которые следует учитывать при сравнительных расчетах. "До сих пор мы смотрели только на расходы на топливо и электроэнергию, но также немаловажно, что электромобиль существенно дешевле в обслуживании и обслуживании, более выгодные условия лизинга, бесплатные парковочные места и т. д. Суммируя все возможные расходы, даже самые маленькие, в итоге мы получаем бонус в несколько тысяч евро за хороший электромобиль. Это, конечно же, позволит быстрее окупить дорогую покупку. Также следует отметить, что по мере роста цены на топливо, повысится и цена на электроэнергию. Однако подорожание бензина и дизтоплива гораздо выше, чем электроэнергии, и этот факт делает итоговый результат расчета в пользу электромобиля еще более весомым", - говорится Лауринс Богушевичс.

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Поэтому, раздумывая, выбрать модель с двигателем внутреннего сгорания или электромобиль, важно учитывать несколько факторов. Впрочем, уже сейчас ясно - при благоприятных условиях изначально более дорогой электромобиль сэкономит в долгосрочной перспективе настолько, что станет выгоднее дизельной и бензиновой модели.