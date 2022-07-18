Констатированы проблемы со Smart-ID, что осложнило доступ к интернет-банку Swedbank

Представитель банка Линда Красовицка указала, что работа интернет-банка не нарушена, если клиент использует для подключения к интернет-банку или мобильному приложению калькулятор кодов или биометрию.

В то же время Красовицка призывает клиентов, которые пытаются подключиться к интернет-банку, быть терпеливыми, так как из-за проблем со Smart-ID этот конкретный метод идентификации пытается использовать большое количество людей.

Atvainojamies, šobrīd konstatēto traucējumi Smart-ID darbībā. Kolēģi turpina strādāt pie risinājuma, tikmēr internetbankā iesakām lietot biometriju vai kodu kalkulatoru. — Swedbank (@SwedbankLatvia) July 18, 2022

По объемам активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии.