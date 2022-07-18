Пн, 18.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

Констатированы проблемы со Smart-ID, что осложнило доступ к интернет-банку Swedbank

Логотип Swedbank ФОТО: Toomas Huik

Днем в понедельник была нарушена доступность услуг Smart-ID для клиентов банка Swedbank.

Представитель банка Линда Красовицка указала, что работа интернет-банка не нарушена, если клиент использует для подключения к интернет-банку или мобильному приложению калькулятор кодов или биометрию.

В то же время Красовицка призывает клиентов, которые пытаются подключиться к интернет-банку, быть терпеливыми, так как из-за проблем со Smart-ID этот конкретный метод идентификации пытается использовать большое количество людей.

По объемам активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии.

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