Вт, 19.07.2022
Я не верю в то, что кто-то прямо на 100% знал, что начнется война. Мне кажется, даже Владимир Зеленский до конца не знал и не верил, что Россия начнет наступление. Дантес, украинский певец
Дантес, украинский певец
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Главное за 19 июля ⟩ Нападение охранника на девушку в Елгаве, прогнозы в связи с Covid-19 и подробности тяжелых аварий

Иллюстративное фото ФОТО: Eva March/Shutterstock

Сегодняшний день был богатым на события криминального характера. Между тем в Украине продолжается война. Об этом и не только - в главном за вторник, 19 июля.

Новости Латвии:

Осенью заболеваемость Covid-19 возрастет, но есть надежда, что случаи заболевания будут не такими тяжелыми, как в первые волны распространения вируса, заявил руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдис Митенбергс в интервью TV3. В настоящее время нельзя прогнозировать, нужны ли будут ограничительные меры и какие именно, но ясно, что если загруженность больниц значительно возрастет, ограничения могут быть возобновлены.

В ночь на воскресенье, 17 июля, у дверей в ночной клуб Tonuss жители Елгавы заметили, как охранник напал на 19-летнюю посетительницу. Полиция начала расследование, чтобы выяснить причину конфликта и кто был инициатором драки.

Суд по экономическим делам приговорил двух человек, в том числе работника системы здравоохранения, к условному лишению свободы и общественным работам по делу о фиктивной вакцинации против Covid-19. Медицинский работник обвиняется в том, что он как сам, так и с привлечением посредника требовал и принимал материальные ценности за фиктивную вакцинацию.

Во вторник на полигоне в Адажи пройдет тренировка диспетчеров авиационной поддержки с облетами самолетов, сообщили в Национальных вооруженных силах. Учения будут проходить с 22 до 23 часов.

В ночь на понедельник, 18 июля, автомобиль каршеринговой компании CityBee попал в ДТП на улице Сатеклес, врезавшись в ограждение, разделяющее проезжую часть и железнодорожные пути. Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить подробности происшествия.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1179 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В прошлую пятницу, 15 июля, на улице Клейсту в Риге произошло трагическое происшествие. Вечером на прямом и хорошо просматриваемом участке дороги водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом.

Главное за рубежом:

За почти пять месяцев полномасштабной войны в Украине Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам страны. Последний из них - ракетный удар по Виннице утром 14 июля, в результате которого погибло не менее 23 человек (по данным местных властей жертв 30), в том числе трое детей. Десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений". Распространять такую информацию нельзя будет в интернете, кино и СМИ. Сейчас в российском законодательстве есть запрет только на "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних. Ранее за расширение ограничений выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и комитет по информационной политике.

Департамент здоровья Эстонии обнаружил холерный вибрион на пляжах для купания в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Хийумаа, Пярнумаа и на Сааремаа. Это нетоксичные штаммы холерного вибриона, не обладающие эпидемическим потенциалом, но способные вызвать у двух-трех процентов людей рвоту, диарею, раневую инфекцию, воспаление уха и кожи, а также абсцессы. Особенно подвержены риску маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом и люди с царапинами или язвами на коже.

Россия пытается вовлечь в войну против Украины национальные меньшинства, тем самым пытаясь избежать всеобщей мобилизации, считают эксперты Института изучения войны США (ISW). Однако подобные действия Владимира Путина могут вызвать сопротивление в этнических анклавах России, считают эксперты. Они указали, например, на антивоенное движение "Новая Тыва".

Вечером в воскресенье, 17 июля, российский телеканал "Россия 1" в программе "Вести недели" показал сюжет о старшем сержанте Алексее Малове из села Вязовка Саратовской области, который погиб в ходе боевых действий в Украине. В сюжете говорится, что родственники погибшего военного на полученную от государства компенсацию купили автомобиль. Так, отец Малова рассказал, что "в память о сыне" семья приобрела "новенькую машину".

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Последнее время она проходила в Германии курс лечения от тяжелого заболевания.

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Стрелков использовал подставной паспорт, выданный российскими спецслужбами, говорится в расследовании центра журналистских расследований Bellingcat и издания The Insider.

Интересное чтиво:

Ну вот наконец нормальные доказательства существования жизни на Марсе. Марсоход NASA Perseverance наткнулся на объект, напоминающий комок проводов, спагетти или рыболовной лески. Что это на самом деле и оставили ли это там марсиане?

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