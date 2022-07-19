Главное за 19 июля ⟩ Нападение охранника на девушку в Елгаве, прогнозы в связи с Covid-19 и подробности тяжелых аварий

В ночь на понедельник, 18 июля, автомобиль каршеринговой компании CityBee попал в ДТП на улице Сатеклес, врезавшись в ограждение, разделяющее проезжую часть и железнодорожные пути. Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить подробности происшествия.
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1179 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В прошлую пятницу, 15 июля, на улице Клейсту в Риге произошло трагическое происшествие. Вечером на прямом и хорошо просматриваемом участке дороги водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом.
За почти пять месяцев полномасштабной войны в Украине Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам страны. Последний из них - ракетный удар по Виннице утром 14 июля, в результате которого погибло не менее 23 человек (по данным местных властей жертв 30), в том числе трое детей. Десятки людей получили ранения различной степени тяжести.
В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений". Распространять такую информацию нельзя будет в интернете, кино и СМИ. Сейчас в российском законодательстве есть запрет только на "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних. Ранее за расширение ограничений выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и комитет по информационной политике.
Департамент здоровья Эстонии обнаружил холерный вибрион на пляжах для купания в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Хийумаа, Пярнумаа и на Сааремаа. Это нетоксичные штаммы холерного вибриона, не обладающие эпидемическим потенциалом, но способные вызвать у двух-трех процентов людей рвоту, диарею, раневую инфекцию, воспаление уха и кожи, а также абсцессы. Особенно подвержены риску маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом и люди с царапинами или язвами на коже.
Россия пытается вовлечь в войну против Украины национальные меньшинства, тем самым пытаясь избежать всеобщей мобилизации, считают эксперты Института изучения войны США (ISW). Однако подобные действия Владимира Путина могут вызвать сопротивление в этнических анклавах России, считают эксперты. Они указали, например, на антивоенное движение "Новая Тыва".
Вечером в воскресенье, 17 июля, российский телеканал "Россия 1" в программе "Вести недели" показал сюжет о старшем сержанте Алексее Малове из села Вязовка Саратовской области, который погиб в ходе боевых действий в Украине. В сюжете говорится, что родственники погибшего военного на полученную от государства компенсацию купили автомобиль. Так, отец Малова рассказал, что "в память о сыне" семья приобрела "новенькую машину".
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Последнее время она проходила в Германии курс лечения от тяжелого заболевания.
Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Стрелков использовал подставной паспорт, выданный российскими спецслужбами, говорится в расследовании центра журналистских расследований Bellingcat и издания The Insider.