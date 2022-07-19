Главное за 19 июля ⟩ Нападение охранника на девушку в Елгаве, прогнозы в связи с Covid-19 и подробности тяжелых аварий

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Ну вот наконец нормальные доказательства существования жизни на Марсе. Марсоход NASA Perseverance наткнулся на объект, напоминающий комок проводов, спагетти или рыболовной лески. Что это на самом деле и оставили ли это там марсиане?

После перерыва в несколько лет в этом году 22 июля в Сигулде состоится акция "Голые прыгают бесплатно", когда любой желающий имеет возможность бесплатно прыгнуть с тарзанки из вагончика, который проезжает над Гауей, при условии, что это делается голышом.

Валерий Меладзе, который объявлял о том, что его музыкальная карьера завершена, решил вернуться на сцену. Уже 6 августа он выступит с концертом в Монако.

Женщина стала популярной в TikTok после того, как сделала пирсинг на веке. Однако профессионалы в этой области не рекомендуют делать пирсинг в этом месте.

В июне австралийская актриса Ребел Уилсон сделала каминг-аут и показала свою возлюбленную. Ею оказалась дизайнер Рамона Агрума из Латвии. А сейчас актриса порадовала своих подписчиков в социальных сетях новыми совместными фотографиями.

Латвийский паркурист Павел Петкун и американская порнозвезда Райли Рид (настоящее имя - Эшли Мэттьюс) в июне этого года стали родителями дочки Эммы. Спустя полтора месяца Райли делится эмоциональной и откровенной историей о своих тяжелых родах.

Германия приняла 900 тысяч беженцев из Украины. В основном это женщины и дети. Многие из них мечтают о том, чтобы вернуться на родину, но есть и те, кто решил остаться. DW поговорила с двумя семьями в Кельне.

Женя Федоров всегда был очень модным и продвинутым. Еще в девяностые они с "Текилой" посреди русского шансона, Газманова и "Любэ" заиграли вдруг ультрасовременную европейскую музыку на совершенно невообразимом техническом уровне. И имели феерический успех: стадионы, премии, гигантские по теперешним временам тиражи. А в феврале 2022-го стало окончательно ясно, что они проиграли. Победил Газманов.

Многодетная чернокожая семья, живущая в Финляндии, приехала в Таллинн на каникулы. Как и многие эстонцы, они тоже удивлены ощутимым ростом цен. "Как вы можете здесь жить?" – спрашивают выходцы из Африки Мбенг и Фанни. Elu24 обратился в Министерство экономики, чтобы узнать о причинах роста цен и возможных решениях.