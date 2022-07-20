Замеченный в Лиепае морж погиб

Kotkassa rantautunut #mursu koetettiin siirtää viranomaisten päätöksellä Korkeasaaren #Villieläinsairaala’an hoitoon tiistai-iltana. Viime päivien koettelemukset ja kuljetus olivat heikkokuntoiselle eläimelle liian raskaat ja se menehtyi matkalla. Kiitos kaikille auttajille! — Korkeasaari Zoo (@Korkeasaari) July 19, 2022

Животное, которое сначала заметили в Лиепае, а позже - на пляже Слитерского национального парка, продолжило свой путь в Финляндию, где очевидцы заметили его спящим во дворе дачи в городе Котка.

Было принято решение доставить животное в лечебное учреждение, но по дороге морж погиб. По данным зоопарка Коркеасаари, животное было сильно истощено, а переживания последних дней дались ему слишком тяжело. Зоопарк поблагодарил всех причастных за помощь в спасении животного.

Многие народы охотились на моржей ради мяса, жира и шкур для использования в быту. В последние десятилетия баланс популяции был нарушен профессиональными охотниками, которые поставили под угрозу существование североатлантических моржей. Это животное до сих пор считается находящимся под угрозой исчезновения. Такая ситуация возникла из-за того, что моржи медленно размножаются и обитают в районах, которые загрязняются нефтью и химическими отходами.