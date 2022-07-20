Ср, 20.07.2022
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Анастасия, проживающая в Германии украинка

Замеченный в Лиепае морж погиб

ФОТО: sociālie tīkli

Самка моржа, которую в начале июля заметили в Лиепае, скончалась, сообщает финское СМИ Helsingin Sanomat.

Животное, которое сначала заметили в Лиепае, а позже - на пляже Слитерского национального парка, продолжило свой путь в Финляндию, где очевидцы заметили его спящим во дворе дачи в городе Котка.

Было принято решение доставить животное в лечебное учреждение, но по дороге морж погиб. По данным зоопарка Коркеасаари, животное было сильно истощено, а переживания последних дней дались ему слишком тяжело. Зоопарк поблагодарил всех причастных за помощь в спасении животного.

Многие народы охотились на моржей ради мяса, жира и шкур для использования в быту. В последние десятилетия баланс популяции был нарушен профессиональными охотниками, которые поставили под угрозу существование североатлантических моржей. Это животное до сих пор считается находящимся под угрозой исчезновения. Такая ситуация возникла из-за того, что моржи медленно размножаются и обитают в районах, которые загрязняются нефтью и химическими отходами.

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