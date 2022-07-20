В Латвии снижается реальный уровень безработицы

Уровень безработицы среди женщин снизился в июне на 0,1 проц. пункта и составил 5,4%, а фактическая безработица среди мужчин снизилась за месяц на 0,3 проц. пункта - до 7,2%.

В то же время ЦСУ констатирует, что уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (ГАЗ), в июне снизился на 0,2 проц. пункта и на конец месяца составил 5,9% экономически активного населения.

ЦСУ также отмечает, что по сравнению с июнем 2021 года как фактическая, так и зарегистрированная безработица снизились на 1,5 проц. пункта.

В июне 2022 года в Латвии было 59 700 безработных, в том числе 25 500 женщин и 34 200 мужчин, что на 1 500 меньше, чем в мае, и на 13 300 меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Количество безработных мужчин за месяц сократилось на 1200 человек, а женщин - на 300 человек.