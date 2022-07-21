airBaltic начала возврат самолетов Bombardier Q400 лизингодателю. Останутся Airbus A220

Планируется, что все 12 самолетов Q400 NextGen будут возвращены лизингодателю до конца года.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что

первый обратный рейс самолета ознаменует официальное завершение предыдущего этапа развития авиакомпании.

Он отметил, что Q400 помогли флоту airBaltic достичь того, что авиакомпания имеет сейчас, осуществляя полеты при помощи флота Airbus A220-300.

Как указали в авиакомпании, airBaltic приняла решение перейти на флот, в котором будут только самолеты Airbus A220, во время пандемии Covid-19 весной 2020 года.