Очень много тары: Lidl начал строить более обширные помещения для сдачи депозитной упаковки

Учитывая очень высокую активность жителей, в двух магазинах Lidl в Риге начато строительство более обширных помещений для сдачи депозитной тары.

Самым популярным видом сданной депозитной тары в Латвии являются PET-бутылки, что отвечает поставленным Lidl целям уменьшить загрязнение окружающей среды пластиком и микропластиком, способствовать его переработке и вторичному использованию.

Являясь частью международной группы Schwarz, Lidl реализует стратегию Reset Plastic, задача которой - сократить использования пластика, а также сделать упаковку для продуктов под частной торговой маркой максимально перерабатываемой. В свою очередь для напитков, которые продаются под private label Lidl, использовать пластиковую тару, изготовленную 100% из вторсырья.

По данным из магазинов Lidl, большинство жителей используют свой депозитный чек за сданную тару сразу же, делая покупки.

Реже люди обменивают чек на наличные, которые можно получить в кассах магазина.

"Мы видим, как с момента введения депозитной системы привычки людей постепенно стали меняться - все больше жителей предпочитают сдавать упаковку из-под напитков. Если поначалу было много вопросов о процессе сдачи, то сейчас их гораздо меньше. Однако мы заметили, что периодически к тароматам, размещенным в помещениях магазинов Lidl, образуются очереди.

Чтобы процесс сдачи тары был успешным, важно, чтобы бутылки и банки не были сплющены, так как это позволяет таромату беспрепятственно считывать штрих-код. Не менее важно, чтобы упаковки для напитков были пустыми и сухими?

поскольку таромат взвешивает каждую сданную единицу тары. Остатки жидкости могут привести к ошибочному считыванию весовой информации, поэтому автомат может не принять такую упаковку", - подчеркивает Антра Бирзуле, руководитель по Корпоративной социальной ответственности Lidl Latvija.

Представитель компании отмечает, что сейчас большая часть упаковки напитков, покупаемых в магазинах Lidl, уже промаркирована латвийским депозитным знаком. В логистическом центре Lidl в Риге ведется активная работа над тем, чтобы с 1 августа все продукты имели соответствующие латвийские маркировочные знаки и таким образом переходный период введения депозитной системы был успешно завершен.

Lidl – первый и пока единственный розничный торговец в Латвии, который сам приобретает, устанавливает и обслуживает тароматы в своих магазинах, обеспечивая таким образом полный контроль и успешную работу депозитной системы. Это отвечает международной практике Lidl, направленной на внедрение системы замкнутого цикла оборота тары. Переданные в тароматы Lidl бутылки и банки предварительно обрабатываются в логистическом центре Lidl в Риге, а затем передаются ООО DIO для дальнейшей переработки.

Как уже сообщалось, Lidl инвестировал во внедрение депозитной системы свыше 3,5 млн евро.

Рекомендации по успешной сдаче депозитной тары:

Прежде чем нести бутылки/банки в магазин – убедись, есть ли на них латвийский депозитный знак, так как в обращении до 1 августа есть и продукты без него;

Не сплющивайте упаковки из-под напитков, которые вы планируете сдать в таромат;

Не оставляйте жидкость в таре, так как это влияет на ее вес, и автомат может ее не принять.

Мойте бутылки/банки перед сдачей, ведь никому не нравятся лужи и запахи у таромата;

Помните, что срок действия депозитного чека составляет 6 месяцев, так что не тяните с его использованием, чтобы не потерять купон или не забыть о нем;

Использовать полученный купон на возврат депозита можно только в том магазине Lidl, где он был получен, или попросить наличный расчёт в кассе магазина;

Латвийские тароматы не принимают емкости из-под напитков, купленные в других странах. Чтобы их утилизировать, используйте сортировочные контейнеры.