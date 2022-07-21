+30% к ценам: как за год изменилась ситуация в латвийской промышленности?

По сравнению с июнем 2021 года уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, в июне текущего года вырос на 44,1%, а на экспортируемую продукцию - на 18,5%. Цены производителей при экспорте в страны еврозоны увеличились на 23,2%, а при экспорте в страны за пределами еврозоны - на 14,6%.

Причины?

На уровень цен производителей в основном повлиял:

рост цен на электроэнергию, газо-, теплоснабжение и кондиционирование воздуха,

удорожание производства древесины и изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производства пищевых продуктов, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) и изделий из неметаллических полезных ископаемых.

В июне 2022 года по сравнению с маем уровень цен производителей в латвийской промышленности вырос на 2%.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за месяц увеличился на 3,7%, на экспортируемую продукцию - на 0,4%. В том числе уровень цен производителей при экспорте в страны еврозоны вырос на 1,1%, а при экспорте в страны за пределами еврозоны - снизился на 0,1%.

Повышающий эффект вызвал рост цен на электроэнергию, газо-, теплоснабжение и кондиционирование воздуха; рост цен в производстве некоторых пищевых продуктов, а также готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования). Понижающий эффект вызвало снижение цен в производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели.