Чт, 21.07.2022
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

+30% к ценам: как за год изменилась ситуация в латвийской промышленности?

Промышленность. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Средний уровень цен производителей в латвийской промышленности в июне 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 30,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По сравнению с июнем 2021 года уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, в июне текущего года вырос на 44,1%, а на экспортируемую продукцию - на 18,5%. Цены производителей при экспорте в страны еврозоны увеличились на 23,2%, а при экспорте в страны за пределами еврозоны - на 14,6%.

Причины?

На уровень цен производителей в основном повлиял:

  • рост цен на электроэнергию, газо-, теплоснабжение и кондиционирование воздуха,
  • удорожание производства древесины и изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производства пищевых продуктов, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) и изделий из неметаллических полезных ископаемых.

В июне 2022 года по сравнению с маем уровень цен производителей в латвийской промышленности вырос на 2%.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за месяц увеличился на 3,7%, на экспортируемую продукцию - на 0,4%. В том числе уровень цен производителей при экспорте в страны еврозоны вырос на 1,1%, а при экспорте в страны за пределами еврозоны - снизился на 0,1%.

Повышающий эффект вызвал рост цен на электроэнергию, газо-, теплоснабжение и кондиционирование воздуха; рост цен в производстве некоторых пищевых продуктов, а также готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования). Понижающий эффект вызвало снижение цен в производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели.

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