Фото ⟩ Пять латвийских шеф-поваров совместно создали ресторан еды навынос

Галерея: Открылась созданная рестораторами сеть еды навынос Chef’s Box

Цель состоит в том, чтобы развернуть сеть ресторанов Chef's Box с точками по всей Латвии.

В течение года планируется открыть еще два-три ресторана еды навынос в сети АЗС Neste в Риге и пригороде столицы.

Chef’s Box создали повара Лаурис Алексеев (36. līnija), Марис Янсонс (Kest), Мартиньш Сирмайс (Ramen Riga), Андрис Румитис (Hercogs Garden) и Кристине Виксна (Tower Cafe).

Компания Box зарегистрирована в 2021 году, ее основной капитал составляет 2800 евро, свидетельствует информация на сайте firmas.lv. Владельцами предприятия являются Лаурис Алексеев (50%) и Каспар Гулбис (50%). Янсонс, Сирмайс, Румитис и Виксна выступают в роли деловых партнеров компании и получают плату за доставленные обеды, выяснило агентство LETA.

В меню Chef’s Box входят блюда, созданные перечисленными поварами и популярные в их ресторанах. Как отмечает Алексеев, "если пандемия вообще оказала какое-то положительное влияние на ресторанную индустрию, то это вдохновение и энергия, которые открыли перед многими поварами новые возможности: новые рестораны в регионах, беспрецедентные концепции доставки и другие решения". Chef's Box создан как первый совместный проект нескольких поваров.