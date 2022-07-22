В этом году фестиваль Positivus не получил прибыли

Общий бюджет фестиваля Positivus в этот раз составил около 2 миллионов евро. Майорс отметил, что фестиваль в целом редко был прибыльным, так случилось и в этом году, но у компании были и другие крупные проекты, которые позволят завершить год "с плюсом".

По словам Майора, причиненные фестивалем убытки не должны вызвать проблем в будущем. Он отметил, что в этом году на финансовую сторону фестиваля существенно повлияли быстрорастущие расходы, например, убытки были вызваны падением курса евро по отношению к доллару США.

В субботу фестиваль посетило примерно 20 тыс. посетителей, в пятницу их было меньше. До 3500 посетителей прибыли из-за рубежа - больше из Литвы, меньше из Эстонии.

Майорс считает, что крупные мероприятия будут проводиться и в следующем году, но в связи с кризисом в целом их будет меньше, чем в текущем.

Организатор фестиваля пообещал, что Positivus и в следующем году пройдет в Риге, с большим упором на хип-хоп исполнителей.

Галерея: Фестиваль Positivus в Риге. Первый день

Галерея: Фестиваль Positivus в Риге. Второй день