В этом году фестиваль Positivus не получил прибыли
Музыкальный фестиваль Positivus в этом году выполнил поставленные цели по финансам и посещаемости, но не получил прибыли, сообщил в интервью TV3 организатор мероприятия Гирт Майорс.
Музыкальный фестиваль Positivus в этом году выполнил поставленные цели по финансам и посещаемости, но не получил прибыли, сообщил в интервью TV3 организатор мероприятия Гирт Майорс.
Общий бюджет фестиваля Positivus в этот раз составил около 2 миллионов евро. Майорс отметил, что фестиваль в целом редко был прибыльным, так случилось и в этом году, но у компании были и другие крупные проекты, которые позволят завершить год "с плюсом".
По словам Майора, причиненные фестивалем убытки не должны вызвать проблем в будущем. Он отметил, что в этом году на финансовую сторону фестиваля существенно повлияли быстрорастущие расходы, например, убытки были вызваны падением курса евро по отношению к доллару США.
В субботу фестиваль посетило примерно 20 тыс. посетителей, в пятницу их было меньше. До 3500 посетителей прибыли из-за рубежа - больше из Литвы, меньше из Эстонии.
Майорс считает, что крупные мероприятия будут проводиться и в следующем году, но в связи с кризисом в целом их будет меньше, чем в текущем.
Организатор фестиваля пообещал, что Positivus и в следующем году пройдет в Риге, с большим упором на хип-хоп исполнителей.
Галерея: Фестиваль Positivus в Риге. Первый день
Галерея: Фестиваль Positivus в Риге. Второй день
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