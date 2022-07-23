Сб, 23.07.2022
Это цена войны и независимости, и, скажем так, это гораздо меньшее зло, чем то, что происходит в Украине. Мартиньш Чаксте, председатель правления Latvenergo
Мартиньш Чаксте, председатель правления Latvenergo

Latvenergo и Latvijas valsts meži зарегистрировали предприятие по развитию ветряных электростанций

ФОТО: Schutterstock.com

В пятницу, 22 июля, в коммерческом регистре было зарегистрировано совместное предприятие АО Latvenergo и АО Latvijas valsts meži (LVM) по развитию ветряных электростанций, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.

Название новой компании - ООО Latvijas vēja parki.

Основной капитал компании составляет два миллиона евро, в том числе 80% долей капитала компании принадлежат Latvenergo, а 20% - LVM.

В уставе Latvijas vēja parki указано, что компания будет развивать новые ветряные электростанции стратегического значения общей мощностью не менее 800 мегаватт (МВт), включая проектирование, строительство и эксплуатацию соответствующей инфраструктуры на землях, находящихся в собственности Латвии и под управлением LVM, и на принадлежащих LVM территориях, права на застройку которых были приобретены компанией.

Председателем правления компании стала Илвия Борейко, которая, согласно последней общедоступной информации, является директором по развитию ветряных и солнечных парков Latvenergo, а членом правления является юрист, эксперт по конкурентному праву Зане Норенберга, которая также является единственным владельцем и членом правления ООО Zetembo.

Юридический адрес Latvijas vēja parki - улица Пулквежа Бриежа, 12, в Риге, где также зарегистрирован юридический адрес Latvenergo.

По информации Firmas.lv, решение о создании компании Latvijas vēja parki было принято 13 июля 2022 года.

Уже сообщалось, что 21 июня этого года Кабинет министров дал разрешение на создание совместного предприятия Latvenergo и LVM для строительства ветропарков стратегического значения. Цель проекта - довести мощность нескольких крупных ветряных парков по всей Латвии до 800 МВт, что будет почти равно объему электроэнергии, вырабатываемой крупнейшей гидроэлектростанцией (ГЭС) Латвии - Плявиньской ГЭС.

Единственным владельцем LVM является государство, а акционером - Министерство земледелия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back